Danilo D'Ambrosio si è fermato alla traversa in Genoa-Inter: ecco il commento a Sky del difensore nerazzurro:



"Sapevamo che sarebbe stato difficile, il Genoa è cambiato e sono aggressivi per 90 minuti. Noi abbiamo avuto le nostre occasioni, ma non le abbiamo sfruttate. A prescindere dalle altre squadre, cerchiamo di vincere su ogni campo, volevamo ottenere i 3 punti ma non ci siamo riusciti, il pari è come una sconfitta. Ora lavorare e pedalare a testa bassa"