È davveroLa domanda è probabilmente provocatoria, ma siamo di fronte a una delle più belle trasformazioni mai avvenute in nerazzurro, se pensiamo che due anni fa, dopo averlo provato in ritiro, Conte spedì Perisic in prestito al Bayern perché convinto che il croato non potesse giocare da quinto di sinistra. Anche perché dopo qualche dialogo con “Ivan il terribile”, il tecnico si era reso conto che il calciatore non aveva neanche troppa voglia di provarci.Una resistenza dannosa, perché per caratteristiche fisiche, aerobiche e tecniche, Perisic appariva tagliato per il ruolo, a tutti quelli che da anni lo conoscono e lavorano ad Appiano Gentile., anche un po’ deluso, visto che i tedeschi gli avevano promesso di trattenerlo per poi tradire la sua fiducia rispedendolo a Milano dopo il Triplete. Paradossalmente, potrebbe essere stata proprio questa delusione a far scattare la scintilla giusta nella testa del calciatore.Disponibilità che si è concretizzata immediatamente in campo con i fatti, perché, nonostante all’inizio sbagliasse molto, perché alla ricerca di abitudini e misure da trovareIvan Perisic è oggi una delle pedine più importanti a disposizione di Simone Inzaghi, ma il croato ha il contratto in scadenza e non sarà semplice trovare un accordo.Opzione che al momento Perisic non prende neanche in considerazione. Ed è per questo che, nonostante il croato stia disputando la miglior stagione da quando veste il nerazzurro, il suo addio appare sempre più probabile. Intanto lui gioca da campione e da leader, un’altra cosa che non gli era mai riuscita in passato.