L'Inter è alla ricerca di preziose plusvalenze per far sorridere il bilancio e centrare gli obiettivi imposti dalla Uefa. Come scrive Tuttosport, la società nerazzurra riuscirà a centrare 4-5 milioni di euro solamente con la cessione dei portieri: Bardi a Frosinone, Radu ad Avellino, Di Gennaro allo Spezia e Di Gregorio al Renate. Questi i 4 nomi che possono portare 5 milioni di euro.