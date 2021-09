Questi i calciatori dell'Inter impegnati con le nazionali nelle qualificazioni al Mondiale 2022 nella serata di mercoledì 1 settembre: Dzeko in Francia-Slovenia (con gol), Brozovic e Perisic in Russia-Croazia 0-0, De Vrij e Dumfries in Norvegia-Olanda 1-1, Skriniar in Slovenia-Slovacchia 1-1 e Calhanoglu in Turchia-Montenegro 2-2.