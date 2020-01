Tante assenze e pochi dubbi di formazione per Antonio Conte in vista del Lecce. L’Inter dovrebbe scendere in campo con Godin, de Vrij e Skriniar davanti ad Handanovic, mentre a centrocampo ci sarà il ritorno di Sensi e Barella ai lati di Brozovic. Candreva e Biraghi sulle fasce, in avanti la coppia Lautaro-Lukaku.