Onana al Manchester United, poi Sommer e Trubin, passando per Lukaku. Il mercato dell'Inter nei ruoli cardine per la prossima stagione passa tutto da queste mosse, annunciate e che dovranno giocoforza essere completate al più presto. C'è però un mercato secondario, sottovalutato se vogliamo, in cui e da cui Piero Ausilio e Beppe Marotta potrebbero trovare risorse importanti da reinvestire in entrata oppure, più semplicemente, ricavare margine salariale nel monte ingaggi. È il mercato delle seconde linee, quei giocatori magari rientrati da una stagione in prestito e su cui l'Inter dovrà prendere una decisione.



UNA SQUADRA DI ESUBERI - Sono 13 e non per tutti c'è un mercato di primo piano all'orizzonte. Quello più ricercato è sicuramente Giovanni Fabbian centrocampista uscito dal settore giovanile ed esploso in prestito alla Reggina in Serie B. Insieme a lui ci sono ingaggi big come quelli di Lazaro, Radu e Sensi, e tanti, tantissimi attaccanti. Ecco caso per caso le opzioni per i nerazzurri.