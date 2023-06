Valentino Lazaro nell'ultimo campionato ha giocato con continuità nel Torino. Ivan Juric lo ha considerato un titolare della sua squadra per lunghi tratti del campionato ma l'austriaco ha perso il posto negli ultimi mesi a causa di alcuni infortuni.



E proprio il rendimento degli ultimi mesi ha convinto il Torino a non esercitare la clausola per il riscatto: la decisione è stata già comunicata all'Inter, club proprietario del cartellino dell'esterno.