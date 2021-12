La Gazzetta dello Sport evidenzia ed elogia le statistiche dell'Inter e spiega come il segreto della squadra di Inzaghi risieda nei tre di centrocampo.



“L’ultimo a battere Handanovic è stato Dries Mertens a San Siro, nel finale contro il Napoli. Sono cifre che parlano e ci dicono come l’Inter abbia ripreso il filo di se stessa e sia ritornata strapotente, a tratti debordante. Per capire i “perché” e i “come”, bisogna guardare al centrocampo, al “tridente di mezzo” formato da Barella, Brozovic e Calhanoglu, una mediana assortita al meglio. Ogni volta di più cresce l’integrazione tra Calhanoglu e Brozovic, è come se l’Inter giocasse con il doppio regista. Ieri il turco è stato il nerazzurro che ha toccato più palloni (123). A seguire il croato, con 109. Una coppia di prestigiatori e di monopolizzatori. La squadra pende dai loro piedi”.