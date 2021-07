Inter e Cagliari potrebbero presto trovare l'intesa per il trasferimento di Nandez a Milano. È quanto scrive il Corriere dello Sport, che spiega come ci sia un indizio a far capire quanto le parti siano ormai vicine.



“E c’è da dire che almeno Nandez e Bellerin si sono già messi all’opera. Il primo, infatti, non solo vuole l’Inter a tutti i costi, ma eviterebbe anche di tornare ad allenarsi con il Cagliari. Tanto che, dopo aver già ottenuto 3 giorni in più di vacanza, ieri ne ha ottenuti altrettanti, approfittando del fatto che la squadra di Semplici oggi gioca in Germania e che poi riprenderà gli allenamenti lunedì. Nandez sì, mentre Godin no, che infatti ha già raggiunto la Sardegna. E’ il segnale che l’affare si possa sbloccare nel week-end? La sensazione è che si debba comunque slittare alla prossima settimana, ma quest’ultima concessione fa capire come il Cagliari sia ormai consapevole di non poter trattenere Nandez. La distanza sul costo del prestito è di 2 milioni (2 l’offerta e 4 la domanda), ma deve anche essere fissata la quota del riscatto”.