L’Inter può sicuramente ambire a battere il Porto e passare il turno, ma i ricordi di una sfida del passato, spiega la Gazzetta dello Sport, dovranno servire a tenere alta la concentrazione.



“Tutto o niente. Il Porto oggi, la Juve domenica. Qui si fa l’Inter o si cambia, alternativa non c’è. Si comincia dall’alto della Champions League, stasera allo stadio Dragao la squadra di Simone Inzaghi si gioca l’accesso ai quarti di finale. L’Inter non entra nelle prime otto d’Europa dal 2010-11, quando era campione in carica e in panchina sedeva Leonardo: parliamo di un altro evo storico. Agli ottavi aveva eliminato il Bayern Monaco e la strada per la semifinale sembrava spianata, lo Schalke 04 del “vecchio” Raul non pareva un ostacolo insormontabile. Mai fidarsi delle apparenze: 5-2 per i tedeschi nell’andata dei quarti a San Siro e festa finita. Forti di quell’esperienza, è doveroso sospettare del Porto e non sentirsi troppo avvantaggiati dall’1-0 di tre settimane fa a Milano”.