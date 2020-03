guarda al suo passato per provare ad aggiungere tasselli importanti al suo presente e in vista della prossima campagna acquisti estiva mira fortemente a Londra, spondadove sono tanti gli intrecci e le trattative che stanno prendendo piede perIl caso più noto e quello attualmente aperto è sicuramente quello che riguarda. Il Chelsea ha fatto saltare il suononostante un contratto in scadenza a fine anno e ora, nonostante i contatti vivi fra gli agenti e la società nerazzurra, i BluesLa proposta annuale è stata respinta perchè Giroud chiede almeno un progetto biennale e l'Inter resta alla finestra.Oltre al francese c'è un altro grande obiettivo che Conte ha disegnato per la sua nuova Inter in vista della stagione 2020/2021. Si tratta del terzino ex-Fiorentina, abituato a giocare da esterno di fascia con una difesa a 3, è dotato di un gran mancino anche sui calci da fermo e può adattarsi infine da terzino in una linea a 4 (nell'ottica di un cambio modulo per favorire Erkisen).perchè è ritenuto un perno importante dell'attuale rosa da cui, verosimilmente, partirà invece Emerson Palmieri., stavolta di fascia destra,e che Conte stava già rivalorizzando a Milano. Si tratta diper cui l'Inter vanta unda 10 milioni di euro e per cui attualmente i discorsi sono in. A quella cifra l'Inter difficilmente arriverà, ma se otterrà uno sconto o un'apertura per Alonso ci sarebbe margine di trattativa per liberare i Blues dal "problema" dell'esterno nigeriano. Da Giroud ad Alonso passando per Moses, il nodo Inter-Chelsea sarà fondamentale per il mercato nerazzurro.