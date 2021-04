La notizia della creazione della SuperLega ha ovviamente creato scalpore in tutto il mondo del calcio e ovviamente anche all'interno dell'Inter e dei suoi tifosi. C'è però un dettaglio della home page del nuovo sito web della SuperLeague che sta facendo discutere i fan nerazzurri perché oltre al nuovo logo del club lo stadio scelto per rappresentare la società milanese non è San Siro, bensì il rendering di un nuovo impianto che ricorda molto il progetto "La cattedrale", uno dei due in corsa per la realizzazione del nuovo San Siro. A differenza dell'Inter per il Milan è stata utilizzata una foto dell'odierno San Siro.