Inter e Nizza avevano raggiunto un accordo per il trasferimento di Dalbert in Francia ma l'infortunio patito dal calciatore durante le sua vacanze in Brasile hanno fatto saltare tutti piani. Ma il ritorno del terzino a Nizza è solo rimandato, si apprende dal Corriere dello Sport, che spiega come l'operazione (in prestito) potrebbe riaprirsi a gennaio, dopo che Dalbert avrà terminato il periodo di cura e riabilitazione che svolgerà a Milano