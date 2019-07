Quale futuro per Henrique Dalbert? Il terzino sinistro dell'Inter è sul mercato e, dopo il naufragio della trattativa con il Lione, l'entourage del calciatore ha in agenda un nuovo incontro con il Monaco i primi d'agosto, come scrive FcInterNews.it. L'Inter, nel frattempo, fissa il prezzo: 15 milioni di euro.