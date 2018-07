L'Inter è alle prese con la compilazione della lista Champions e l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport spiega come i calciatori a rischio siano Gagliardini, Vecino e Dalbert.



“Più complessa la situazione per la Champions, dove le restrizioni del Financial Fair Play obbligano l’Inter a una rosa di 22, e con «pareggio» economico fra acquisti e cessioni rispetto alla lista europea di due anni fa (Europa League). Anche qui mancano i due prodotti del settore giovanile obbligatori, per cui i posti scendono a 20: attualmente, sempre considerando i due prossimi arrivi, siamo già alla necessità di due esclusioni. A cui va ad aggiungersi la variabile «pareggio di bilancio»: con le cessioni effettuate dalla lista 2016-17, più quelle «jolly» di Jovetic e Kondogbia (fuori lista per lo stesso motivo, con Joao Mario e Gabigol, ma contano) l’Inter può già aggiungere Skriniar, Martinez, Nainggolan e gli ultimi due arrivi, ma è probabile che i due esclusi saranno acquisti pesanti, a livello economico: rischiano Dalbert, Gagliardini e Vecino”.