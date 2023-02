Il futuro dell'Inter dipenda anche dalla Champions League. In caso di qualificazione alla prossima edizione arriverà un erede di Skriniar alla sua altezza, ma dovrà comunque essere effettuata una cessione importante entro il 30 giugno per alleggerire il bilancio: Dumfries o Brozovic.



Altrimenti, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, senza l'Europa che conta non sarà confermato l'allenatore Simone Inzaghi in panchina. E sarebbe probabile la vendita di almeno un paio di pezzi pregiati (vedi alla voce Barella, Bastoni o Lautaro).