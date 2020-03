Dalla Germania arrivano buone notizie per l’Inter: Il Bayern Monaco ha intenzione di riscattare Perisic. Questo è quanto fa sapere l’autorevole Bild, che spiega come il club bavarese abbia già provveduto a svelare al calciatore croato le intenzioni future in merito al mercato: “Al giocatore è arrivato il segnale che il Bayern lo riscatterà per una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro”. Somma che farà molto comodo all’Inter, visto che al prossimo giugno la cifra a bilancio dell’esterno sarà di circa 6,5 milioni di euro.



UN CASO IN MENO - Un riscatto, quello di Perisic, che appariva complesso dopo l’infortunio patito alla caviglia. Ma il croato ha dimostrato di essersi adattato immediatamente e ha più volte manifestato il suo desiderio permanenza alla dirigenza, che ne ha accolto le richieste anche perché soddisfatto dal rendimento e dall’atteggiamento del calciatore, che in questi mesi non si è mai risparmiato. La notizia di riscatto non è ufficiale ma è nell’aria e l'Inter ci spera, visto che a giugno avrà da gestire altri rientri come quelli di Icardi, Nainggolan e Dalbert.