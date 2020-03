Intervistato da Goal.com l'ex attaccante del Manchester United e oggi al Panatinaikos, Federico Macheda, ha parlato del suo futuro aprendo all'idea di tornare in Serie A, ma non in una squadra qualunque.



"Ho lasciato un'impronta nella storia del Manchester United. Sappiamo quanto sia difficile restare in una squadra come lo United, ma lì io ho lasciato un'impronta nella storia del club. Tornare in Italia? Mi piacerebbe giocare nella Lazio. La preferirei a Inter, Milan e Juventus perché sono laziale".