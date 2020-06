Secondo quanto riferisce la Bild, potrebbero esserci degli intoppi nella trattativa tra Inter e Bayern Monaco per il riscatto di Ivan Perisic da parte del club tedesco. I freschi campioni di Germania non vogliono pagare i 20 milioni di euro pattuiti la scorsa estate e hanno chiesto tempo per studiare un nuovo accordo, ma l'alto ingaggio percepito dal croato (tra i 10 e gli 11 milioni di euro) potrebbe scoraggiare la trattativa.