Dopo un grande inizio di mercato, con gli arrivi di Lukaku, Mkhitaryan, Asllani, Onana e quello prossimo di Bellanova, che ha svolto oggi le visite mediche, l'Inter dovrà da qui in avanti concentrarsi soprattutto sul reparto difensivo. Zona di campo in cui l'unica certezza per Simone Inzaghi è rappresentata da Alessandro Bastoni. Come si evolverà la situazione dipenderà in gran parte da Milan Skriniar, voluto fortemente dal Psg ma con cui ancora non c'è l'accordo tra i club visto che la dirigenza nerazzurra chiede 70 milioni di euro senza contropartite tecniche. Ecco perché in viale della Liberazione stanno già pensando a come eventualmente sostituire il difensore slovacco. Non solo Gleison Bremer del Torino e Nikola Milenkovic della Fiorentina, da tempo seguiti e virtualmente "bloccati"; dalla Germania e in particolare la BILD, parla di un nuovo obiettivo per la difesa.



IDEA AKANJI - Secondo il quotidiano tedesco infatti, l'Inter è interessata a Manuel Akanji, difensore classe 1995 del Borussia Dortmund. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2023, motivo per cui il club sarebbe disposto a cederlo. In viale della Liberazione stanno pensando di spingersi fino a 30 milioni di euro, cifra che, riporta la BILD, sarebbe sufficiente per ingaggiarlo. Al momento però è solo un'idea, nessuna offerta sul tavolo. L'Inter, prima di tutto, dovrà capire cosa succederà con Skriniar e solo una sua cessione potrebbe trasformare questa idea in qualcosa di più concreto.