Joaquin Correa continua a non trovare la sua dimensione all'Inter e, fra infortuni e un rendimento non all'altezza già la scorsa estate si guardava a lui come possibile partente in attacco. Il problema è però sempre stato la valutazione di 31 milioni di euro fatta al momento del suo acquisto dalla Lazio che, di fatto, lo hanno reso incedibile. Secondo la stampa inglese, tuttavia, a gennaio una via d'uscita potrebbe arrivare dalla Premier League con il Newcastle che sta cercando un giocatore con le sue caratteristiche ed è pronto a investire cifre importanti per strapparlo ai nerazzurri.