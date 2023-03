L'ex centrocampista nerazzurro Stephane Dalmat ha commentato la sconfitta dell'Inter in casa dello Spezia: "Quella di ieri sera era una partita che avevo immaginato, l'avevo detto che c'era la possibilità di perdere. Quando l’Inter gioca in casa contro queste squadre è più facile perché gli avversari hanno paura, invece oggi ogni squadra che ospita i nerazzurri pensa di poter fare la partita, di poter vincere. Anche se l’Inter ha avuto molte opportunità e Lautaro ha sbagliato il rigore, i nerazzurri hanno perso 2-1. Si dà sempre la colpa a Inzaghi, ma è anche dei giocatori. L'Inter è una buona squadra, c’è qualità, ma mancano 3 o 4 giocatori di livello. Non ci sono leader come Cambiasso, Stankovic, Zanetti, quelli che devono dire qualcosa o alzare la mentalità della squadra", le sue dichiarazioni sul suo profilo Instagram.