Intervistato da Tmw Radio, l'agente sportivo Oscar Damiani, esprime la propria opinione su Conte e sulla politica scelta per il mercato dell'Inter.



“Conte? Allenatore che rispetto e ammiro, però fissarsi troppo su profili di età avanzata, tipo Vidal e Kolarov, è una politica discutibile. Bisogna investire più sui giovani e in prospettiva futura, in modo da poter dare inizio ad un ciclo vittorioso.”