Oscar Damiani, che segue da vicino Lucien Agoume, centrocampista di proprietà dell'Inter, rientrato dal prestito allo Spezia, parla del calciatore a Radio Sportiva: "Agoume? Ieri abbiamo incontrato l'Inter con l’avvocato Cecere e Niang, il procuratore del ragazzo. Agoume è un ottimo prospetto che ha fatto bene quando chiamato in causa, anche se allo Spezia ha trovato troppo poco spazio. Purtroppo anche a livello di agenti questa esperienza non è positiva, fa sì che non ci sia piacere a far venire i loro giovani in Italia. Lo Spezia lo ha dimostrato: in Italia non si dà spazio a chi non ha almeno 24-25 anni. Ma oggi anche i giovani di 20 anni sono già formati, è un limite del nostro campionato, perché in Francia, Germania e Inghilterra ragazzi giovanissimi sono titolari. Nel futuro vedremo: andrà all’estero oppure resterà all’Inter"