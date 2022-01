L'esterno dell'Inter Matteo Darmian ha parlato in un'intervista alla Stampa: “Dumfries? In una squadra come l’Inter, è normale che ci sia competizione. Il nostro compito è mettere in difficoltà l’allenatore”.



Sei cresciuto nel Milan, ora lotti con loro per lo scudetto.

“Al Milan devo tanto, sono arrivato ragazzino e sono uscito come uomo. Campioni come Maldini, Gattuso e Costacurta mi hanno trasmesso la voglia di lavorare. È stata una grande scuola”.