Matteo Darmian ha presentato la finale di Champions contro il Manchester City nel Media Day dell'Inter. Queste le sue parole: "Sarà una partita speciale, affronteremo la squadra più forte del mondo ma ce la giocheremo, faremo la nostra partita. Mi aspetto una gara difficile ma dobbiamo essere consapevoli delle nostre qualità e giocare una partita attenta e di determinazione".



"Haaland? Non c'è solo lui, hanno grandissimi campioni e dovremo fare una grande partita dal punto di vista difensivo, non solo noi difensori ma tutta la squadra. La svolta per me è stata l'andata con il Barcellona, fondamentale. Io sono a disposizione e cerco sempre di migliorare, dove mi mette il mister non importa, cerco di dare il giusto contributo alla squadra. Skriniar in questo ruolo è uno dei migliori al mondo, anche solo guardarlo si impara qualcosa. E' un grande giocatore ed è stato importante".