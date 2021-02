Matteo Darmian, esterno dell’Inter, commenta a Sky Sport la vittoria di oggi contro il Genoa: “Sapevamo prima della partita quanto potesse essere importante, venivamo da un buon momento e avevamo di fronte una squadra che stava facendo benissimo. Abbiamo mostrato cosa volevano, abbiamo fatto una grande partita”.



Questo è il ruolo che ti piace di più?

“Assolutamente. Secondo me tutti ci sentiamo importanti, e quando scendiamo in campo lo dimostriamo dando il massimo. Sappiamo che se vogliamo arrivare in fondo abbiamo bisogno di tutti, dobbiamo continuare così, lavorare a testa bassa”.



Che ti ha detto Eriksen?

“Non mi ricordo però penso mi abbia fatto i complimenti, non sono un habitué del gol (ride, ndr)”.