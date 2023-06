Vigilia di finale disi giocano il titolo di squadra più forte d'Europa., difensore nerazzurro, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida.- "Ho avuto modo di incontrarli diverse volte, penso che conosciamo tutti le loro qualità. Hanno un grande collettivo e grandissima individualità, dovremo essere attenti".- "Noi cercheremo di portare avanti le nostre idee, poi metteremo cuore e sacrificio che saranno determinanti come i dettagli".- "Sicuramente sarà una partita speciale per me perché ho giocato nel Manchester United, faremo di tutto per noi e per la società. Cercheremo di fare il massimo per vincere il trofeo".- "Ci sono tante emozioni che ci portiamo dentro per una gara così importante. Veniamo da un buon finale di stagione, stiamo bene fisicamente e mentalmente, dobbiamo dimostrarlo in campo domani scendendo in campo con la giusta determinazione".- "Sappiamo tutti le loro qualità, dovremo fare le scelte giuste. Dovremo abbassarci in alcuni momenti, in altri dovremo alzarci col pressing".- "L'ambizione è quella, sarà una gara difficile ma la affronteremo con la consapevolezza che siamo forti e abbiamo qualità per metterli in difficoltà".- "E' importante, a questi si uniscono gli altri di varie nazionalità. Siamo un grande gruppo, stiamo bene insieme, lo abbiamo dimostrato da diversi anni".