L'Inter guarda in casa Parma per l'estate: secondo Tuttosport, i nerazzurri puntano a Matteo Darmian. Importante, in questo senso, la visita di ieri in sede di Daniele Faggiano (ds dei ducali) e dell'agente del giocatore, Tullio Tinti. I nerazzurri avrebbero pronto un triennale da 1,8 milioni a stagione.