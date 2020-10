Grazie Parma e grazie a voi tifosi. Per me ora inizia una nuova avventura... lascio un gruppo fantastico che non dimenticherò mai, un gruppo che sfiderò sul campo da avversario ma che porterò sempre nel mio cuore. A presto, Matte #ForzaParma #GialloBlu @1913ParmaCalcio pic.twitter.com/TSnQ1aq5ZH — Matteo Darmian (@DarmianOfficial) October 6, 2020

