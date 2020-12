Matteo Darmian, difensore dell'Inter, commenta a Inter Tv la partita vinta contro il Borussia Monchengladbach: "Il gol? Ho visto lo spazio e mi sono inserito, Gagliardini mi ha dato una bella palla. Ho provato la conclusione ed è entrata passando sotto le gambe del portiere, il che ci ha permesso di sbloccare un incontro difficile. Sapevamo che non era facile oggi, penso comunque che abbiamo fatto una grande gara, sapendo soffrire nei momenti più difficili. Abbiamo vinto un match fondamentale”.



SULL'IMPORTANZA DELLA VITTORIA - “Sapevamo di doverle vincerle entrambe. Il primo passo è stato fatto, tra una settimana dovremo ripeterci contro lo Shakhtar. Ho sensazioni positive, ci sono buone possibilità di passare il turno. Dovremo fare il nostro dovere come abbiamo fatto stasera. Sicuramente abbiamo perso dei punti finora, ma siamo ancora lì per qualificarci”.