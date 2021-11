Matteointerviene in conferenza stampa con Simoneper presentare la partita tra: "Hakimi? Penso che sostituire un giocatore importante come Hakimi è difficile, se non impossibile, è un giocatore tra i più forti nel ruolo. Cerco sempre di dare il massimo e di aiutare la squadra, seguendo le indicazioni del mister. Per ora ci stiamo riuscendo, stiamo facendo delle buone prestazioni"."Se dovesse arrivare una chiamata dal ct mi farebbe piacere, ma devo continuare a lavorare​"."Sicuramente è merito del lavoro, poi io ho qualche anno di esperienza e questo mi ha aiutato a crescere sotto tutti i punti di vista, umano, tecnico. Ogni anno mi è servito, ma non c'è un'età per fermarsi: il mio obiettivo è quello di continuare a crescere".-"Quando ho deciso di trasferirmi a Parma ero convinto della mia scelta, arrivavo da un paio di anni dove non giocavo tantissimo. Poi è arrivata la chiamata dell'Inter: sono stato orgoglioso e non ci ho pensato un attimo ad accettare. L'anno scorso è stato meraviglioso, ma c'è voglia di migliorare"."Penso che per noi non debba essere un limite, dobbiamo scendere in campo con la giusta determinazione, come fatto domenica sera, consapevoli che affrontiamo un avversario difficile, a cui piace tenere il possesso palla. Con il giusto atteggiamento possiamo metterli in difficoltà e fare gol, che è quello che ci serve per vincere la partita"."Abbiamo un anno in più di esperienza, consapevolezza in più che non deve sfociare in presunzione. Umili, concentrati, e cercare di fare del nostro meglio"."Quello che posso dire io è che cerco di prepararmi sempre al meglio, sia quando il mister mi dà l'opportunità di giocare dal primo minuto . Non so quanto possa influire, cerco di mettermi a disposizione e di migliorare giorno dopo giorno, e il lavoro viene ripagato".