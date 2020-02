Pedro De La Vega, esterno offensivo argentino, p sempre nel mirino dell'Inter. Queste le parole del presidente del Lanus, Nicolas Russo, a FcInterNews.it: "Tempo fa Zanetti parlò con me di Pedro, anche se non è mai arrivata una proposta concreta dai nerazzurri. In realtà però sono davvero parecchie le società in Europa interessate al giocatore. Noi però vogliamo che rimanga, almeno e come minimo sino al prossimo giugno. Anche se speriamo che resti sino a giugno del 2021".



SUL PREZZO - "Di soldi non parlo. Dico solo che per noi sarebbe importante conservare anche in futuro una percentuale sulla futura rivendita di De La Vega. Siamo sicuri che quando sarà, il ragazzo andrà in Europa e si dimostrerà un crack. E ovviamente dovremo tenere conto pure di questo"