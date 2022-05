Intervistato da Tmw, l'agente Fifa, Marco De Marchi, ha elogiato le qualità del difensore dell'Inter, Alessandro Bastoni ed espresso la propria opinione in merito al confronto con Chiellini.



"I due, in comune, hanno solo il piede mancino. Chiellini ha il DNA da difensore di una volta, marcatore e arcigno, mentre Bastoni meno. Però su certi aspetti è il migliore d'Europa e non mi stupisce la corte dei migliori club. Comunque, se l'ha detto Chiellini c'è da credergli".