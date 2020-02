Rodrigo De Paul sta facendo di tutto per mettersi in mostra e trovare, a fine stagione, l'approdo all'Inter. Il club nerazzurro ci ha provato anche ad inizio dello scorso mercato invernale, ma la richiesta di non meno di 35 milioni di euro fatta dall'Udinese ha fatto tramontare l'affare concedendo anche a Marotta di spostare tutto il budget a disposizione su Eriksen.