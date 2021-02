Intervenuto alla Bobo Tv, l'ex centrocampista della Roma, Daniele De Rossi, ha espresso la propria opinione su Antonio Conte.



“Conte è un uomo particolare, ogni tanto sbrocca e fa casino ma ho conosciuto un uomo leale. Dico sempre una frase su Conte: è difficilissimo essere un suo giocatore ma è bello, ti succhia le energie ma ti piace. E’ leale, almeno così è stato per me. Una volta mi ha detto “se giochi così non ti porto all’Europeo’, prendo il telefono e leggo Antonio Conte e in automatico penso al mio avvocato che si chiama così. Ho risposto ‘Ao, Antò, tutto a posto?’ Era il mister e mi ha gelato, meglio così a differenza di altri che ogni tanto mi hanno detto ‘Sei fortissimo’ e poi mi hanno sfondato, me ne sono capitati tanti così”.