Procede il recupero di Stefan de Vrij ma il difensore potrebbe non essere a disposizione per la sfida contro la Juventus e allora Inzaghi ha già iniziato a provare il reparto considerando la possibile assenza dell'ex Lazio. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport.



“Più prudenza riguardo a De Vrij che ha lavorato a parte sul campo, ma a ritmi più bassi rispetto a Brozovic. Il suo problema al polpaccio era più importante rispetto a quello del centrocampista, non a caso ieri il terzetto difensivo provato era composto da D'Ambrosio, Skriniar e Di Marco (Bastoni era appena rientrato dopo le gare con l'Italia)”.