Intervistato da Dazn, il difensore dell'Inter, Stefan de Vrij, ha affrontato diversi argomenti ed evidenziato la differenza che c'è tra Simone Inzaghi e Antonio Conte.“Ho iniziato durante il lockdown perché il pianoforte mi piace da tanto e in quel periodo avevamo tutti più tempo. Ho imparato da solo, da autodidatta., ma anche dei Nirvana. Poi mio fratello, con cui condivido gli stessi gusti musicali, mi ha detto «dovresti ascoltare questa», era musica classica. Da lì è nata la mia passione per il pianoforte”.Sono cresciuto in un paese piccolo di 5 mila abitanti, Ouderkerk aan den IJssel, e andavamo tutti in bici, ci andavo anche a scuola o all’allenamento.“Sono due allenatori che hanno avuto ragione perché hanno vinto. Con Inzaghi sono cresciuto tanto alla Lazio,perché devi rompere più spesso la linea e uscire. Non è più facile. Le uscite ce le chiamiamo a vicenda”.