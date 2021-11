Stefan de Vrij commenta le indiscrezioni di mercato su un possibile interessamento del Tottenham nei suoi confronti. Il 29enne difensore olandese dell'Inter ha dichiarato in un'intervista a Ziggo Sport: "Non so niente su queste voci. Il collegamento col Tottenham è dovuto all'arrivo in panchina di Antonio Conte, che mi ha già allenato a Milano. Ma lui non mi ha ancora chiamato e in questo momento io penso solo alla nazionale".



L'Olanda gioca sabato in Montenegro e martedì in casa contro la Norvegia. ​De Vrij (classe 1992) è arrivato a parametro zero dalla Lazio nell'estate del 2018 ed è sotto contratto fino a giugno 2023 con un ingaggio da 3,8 milioni di euro netti all'anno. Il suo agente è Mino Raiola.