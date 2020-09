In attesa di riprendere gli allenamenti con l’Inter, il difensore Stefan De Vrij ha raggiunto il ritiro della Nazionale olandese. Queste le parole nell’intervista a Nos:



OLANDA – “Ho sempre avuto l’idea di poter essere utile alla Nazionale. Ho giocato meno negli ultimi anni e ora le possibilità sono maggiori. Ma devi sempre farti trovare pronto a giocare. Non so se giocherò ora, ma lo spero. Nuovo allenatore della Nazionale, nuove opportunità. Faccio sempre del mio meglio e cerco di sfruttarlo al meglio ogni giorno. Cerco di far sì che il Ct della Nazionale scelga me”.



INTER – “De Jong? Sì, ora ho ripreso a parlargli di nuovo dopo la finale. Adesso siamo di nuovo compagni di squadra, è così che va. Ma è un peccato non essere riusciti a vincere quella partita. Rimane sempre una delusione. È stata una stagione lunga e speciale. Abbiamo giocato tutta l’estate e possiamo riposare solo per una settimana e ora ripartiamo di nuovo. Quindi è stato piuttosto impegnativo”.



DE LIGT – “Eravamo in Sardegna nella stessa zona e siamo stati insieme. Sta bene. Adesso deve riprendersi”.



KOEMAN – “È un peccato per tutta la squadra. Abbiamo preso una certa strada e ci sono stati molti buoni sviluppi. Ma tutti gli auguriamo che ora possa allenare il club dei suoi sogni. La vita va avanti per noi e vorremmo continuare sulla stessa strada”.