Per la Gazzetta dello Sport non ci sono dubbi, Stefan de Vrij sta vivendo la peggiore stagione da quando si è trasferito in nerazzurro. Questo è quanto scrive il quotidiano.



“De Vrij è un tasto dolente, di questa Inter. Il 2022 si sta trasformando nel suo peggior anno nerazzurro, il rigore causato su Osimhen fa la somma con il derby, ancor prima con la sfida con la Lazio. Il Liverpool è il secondo attacco della Premier League, il primo nel rapporto gol/partite giocate. Non c’è da scherzare, un errore non si può sempre recuperare come accaduto ieri. E dell’olandese Inzaghi ha bisogno”.