Stefan De Vrij, difensore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la Sampdoria, aperta da una sua rete: "Un gol importante per sbloccare la partita, non avevamo avuto grandi occasioni"



MOMENTO - "Gol importante a livello personale? Era da un po’ che non segnavo e son contento, la prima cosa è però la squadra e l’importante è che abbia vinto".



RISALITA - "Mantenere il livello? Sì, si può fare. I risultati sono positivi e dobbiamo vincere perché siamo indietro".



SCELTE - "Bisogna accettare le scelte dell’allenatore, quando mi viene data l’opportunità cerco di dare il massimo. Quando vado in panchina non sono contento".



MODO DI DIFENDERE - "Dipende sempre dall’avversario. Contro il Barcellona è un tipo di partita e si gioca in un modo, bisogna adattarsi".