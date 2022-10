Intervistato da Sky Sport al termine della sfida vinta contro la Sampdoria in cui ha segnato, il centrocampista dell'Inter, Nicolò Barella ha commentato così il momento del club.



GOL - "Le partite si vincono facendo gol e ne stiamo facendo tanti. Siamo sulla strada giusta".



BASTONI - "Il feeling con Bastoni? I ragazzi sanno che io faccio quel movimento, poi chi me la mette non importa. Bastoni è bravissimo in questo e lo ringrazio.



LUKAKU - "Lukaku? Gli ho fatto una battuta dopo il gol, gli ho detto che la palla si stoppa così. Ma ho abbracciato tutti, soprattutto chi gioca meno che ci dà tanta forza".