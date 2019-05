Ecco le parole di Stefan de Vrij dopo il pareggio della sua Inter contro l'Udinese: "Noi difensori ci sentiamo sicuri, anche grazie ai giocatori degli altri reparti davanti a noi che ci danno una mano. Mi trovo bene coi miei compagni, ci parliamo tanto per le marcature preventive. Oggi era necessario essere molto attenti perché giocavamo contro avversari veloci a ripartire. Quando perdiamo palla, è lì che arriva il pericolo.



Ci dispiace aver pareggiato, abbiamo cercato la vittoria, ma purtroppo è mancato il gol. Anche i terzini sono importantissimi per la fase difensiva: oggi dietro siamo stati bravi, abbiamo rischiato qualche contropiede ma la prestazione è stata buona. Abbiamo ancora tanto da migliorare: capire quando pressare e come coprire gli spazi. È fondamentale la comunicazione."