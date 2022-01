Vendere, oltre che comprare. L'Inter ha le idee chiare in entrata, dopo Onana e Gosens punta a un rinforzo per ruolo. In mezzo Frattesi è la prima scelta, in attacco c'è Scamacca, mentre per il reparto difensivo il grande obiettivo è Bremer. I contatti con il Torino e con l'entourage del giocatore proseguono, l'idea nerazzurra è quella di bloccare subito il suo arrivo, per battere la concorrenza di Milan, Juventus e club inglesi, Tottenham su tutti. Per portarlo alla corte di Inzaghi serve un investimento di almeno 25 milioni di euro, soldi che necessariamente devono arrivare dalle cessioni.



FATTORE RAIOLA - In quest'ottica occhio alla situazione Stefan de Vrij, in scadenza nel 2023 e molto lontano dal rinnovo. L'olandese ex Lazio è il candidato numero a partire, a lasciare spazio a Bremer e dal suo addio potrebbero arrivare un tesoretto importante da reinvestire. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com il suo agente Mino Raiola ha infatti promesso a Marotta di portare un'offerta tra i 20 e i 25 milioni di euro. Soldi importanti per finanziare il mercato. L'Inter aspetta e lavora sotto traccia.