Stefan de Vrij, difensore dell'Inter, ha parlato a Sky Sport prima del match contro la Roma: "E' una sfida importante per il nostro percorso, stiamo andando bene ma stasera c'è un altro avversario molto forte. Siamo preparati e cercheremo di vincere, la Roma gira molto bene e sta giocando un buon calcio ma noi siamo pronti e cercheremo di partire forte per portare a casa la vittoria. Più semplice senza Edin Dzeko? E' un giocatore molto forte, fisico; se non ci sarà giocheranno in un altro modo, ma noi penseremo a noi stessi e faremo di tutto per vincere".