Stefan de Vrij moet het trainingskamp door een blessure verlaten. Er wordt geen vervanger opgeroepen. https://t.co/vZtYft5iYQ — OnsOranje (@OnsOranje) September 3, 2020

. Attraverso un comunicato ufficiale, infatti, la Federazione Olandese ha annunciato l'infortunio di: "" si legge nella nota. "Il difensore dell'Inter lascia il ritiro degli orange a Zeist e quindi salterà le sfide con Polonia e Italia".Niente Nations League, dunque, per l'ex centrale della Lazio, che nelle prossime ore tornerà in Italia e si sottoporrà agli esami. Il via della stagione dell'Inter è in programma per lunedì 7 settembre.