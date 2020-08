Il più giovane tra i difensori è risultato anche il migliore in campo per l'Inter, segno di come Alessandro Bastoni stia crescendo tantissimo anche dal punto di vista della personalità Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Se Barella non ha i soliti scatti “tardelliani”, anzi si fa trovare in mezzo tra Regulion e Banega, e ritrova il vizietto del fallo da ammonizione, sono guai. Sarebbe servito un De Vrij più propositivo, invece in difesa l’unico che si prende responsabilità in costruzione è Bastoni”.