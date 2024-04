Inter, De Vrij vince la causa contro la sua agenzia: dovrà ricevere oltre 5 milioni

, difensore olandese in forza all'Inter, e la sua precedente agenzia Sports Entertainment Group (SEG).Come viene riportato da Voetbal International,, avvenuto a parametro zero, dunque senza spesa per il cartellino da parte dei nerazzurri.La SEG avrebbe rappresentato anche gli interessi dell'Inter, ma lo ha fatto all'insaputa dello stesso De Vrij, ricevendo dal club nerazzurro una commissione da 9,5 milioni di euro. Per tale motivo, il centrale olandese si era rivolto alla giustizia ordinaria., non denunciando a De Vrij il proprio interesse finanziario nel trasferimento. Il tribunale ritiene dimostrato, inoltre, che il difensore centrale abbia conseguentemente percepito un ingaggio inferiore e ha stimato il danno in oltre 5,2 milioni, che gli andranno rimborsati.