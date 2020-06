Dagli studi di Sky Sport, Alessandro Del Piero ha rivelato un retroscena che riguarda Antonio Conte e la sua Inter che è tornata in Serie A vincendo contro la Sampdoria: "Antonio è un martello, rinfaccerà quella partita col Napoli ai suoi giocatori fino a dicembre. In realtà io so che lui spingeva per non far ripartire la Serie A, avrebbe preferito così ma appena si è tornati in campo ha fatto riprendere i suoi al mille per mille, non si ferma mai".